Kağıt toplayıcıları Kadıköy'de terör estirdi!

"10 DAKİKA SONRA BİR ARAÇLA GELDİLER"



Olayı gören Gökhan Darı, "Kâğıt toplayan arkadaşlarla yoldan geçen 2 kişi kavga ettiler. Olayın tam detayını bilmiyorum ama ciddi bir kavga yaşandı. Çocuklar arkadaşın kafasını baya bir kanattılar, yardılar. Ondan sonra kafası yarılan çocuk onları kovalayınca kaçtılar. 10 dakika sonra 10 -15 kişi bir araçla buraya geldi. Sopalarla bıçaklarla geldiler. Polis çağırmıştık. Polis gelince ayırabilmek için havaya 9-10 el ateş etti. Ancak o şekilde ayırdılar. Ondan sonra topladılar hepsini bir şekilde götürdüler. Gencin çok ciddi bir kanaması vardı. Kafatası yarılmıştı. Ama yine sağlıklıydı. Müdahale etmeye çalıştık ama tabi o kadar giremedik. Çok ciddi bıçaklar vardı. Müdahale edebildiğimiz kadar ettik. İster istemez korku yaşandı, sokaktan geçenlerin üzerine sopalar fırlatıldı" dedi.