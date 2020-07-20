Ot yüklü kamyon mahalle ortasında alev alev yandı

Yangın saat 22.00 sıralarında, merkez Palandöken ilçesinde Osmangazi Sağlık Ocağı yakınında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen ot yüklü kamyon sağlık ocağı önünden geçerken henüz bilinmeyen sebeple alev aldı. Otlardan yükselen dumanları gören vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Trafiğe kapatılan caddeden geçmekte olan park sulama aracından alevlere su sıkılarak, itfaiye gelinceye kadar alevlerin sıçraması engellendi. Kısa sürede gelen 4 ayrı itfaiye aracı alevleri kontrol altına alarak söndürdü.