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'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki 'nin 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin ağabeyi 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'nin, kardeşinin cesediyle günlerdir aynı evde kaldığı öğrenildi

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 22:40 ABONE OL
Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Kötü koku gelmesi üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 75 yaşındaki 'nin 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin ağabeyi 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'nin, kardeşinin cesediyle günlerdir aynı evde kaldığı öğrenildi

Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Lokumlu Sokak'ta bulunan bir evden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber verildi. İhbar üzerine eve gelen polis, 75 yaşındaki 'nin hareketsiz yattığını görüp sağlık ekiplerini çağırdı.

Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Sağlık ekipleri, Bitlisli'nin yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, ağabeyi 85 yaşındaki Suphi Bitlisli'yle beraber yaşadığı tespit edilirken, Suphi Bitlisli'nin, kardeşinin cesediyle günlerdir aynı evde kaldığı öğrenildi.

Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Polislerin ikamete geldiği esnada evde olmayan Suphi Bitlisli, komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. 'nin cesedi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, ağabeyi Suphi Bitlisli ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve alzaymır hastası olduğu belirlenen Suphi Bitlisli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu
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