Beyoğlu'nda bir evde erkek cesedi bulundu

Polislerin ikamete geldiği esnada evde olmayan Suphi Bitlisli, komşularının haber vermesi üzerine eve geldi. Abdullah Bitlisli'nin cesedi, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, ağabeyi Suphi Bitlisli ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.