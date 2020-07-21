İki aile arasındaki tartışma kanlı bitti

Antalya'da akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 2853. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri yan yana bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.