Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Bir süre sonra sudan çıkan ve Gündüz'ü görmeyen çocukların bağırması üzerine durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Jandarmanın güvenlik önlemi almasının ardından AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.