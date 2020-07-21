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'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

'un Suluca köyünde serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu. Merkeze bağlı Suluca köyünde yaşayan 15 yaşındaki Nihat Gündüz, saat 15.30 sularında serinlemek için arkadaşlarıyla sulama göletine girdi.

AA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 20:29 Son Güncelleme: 21.7.2020 20:29 ABONE OL
Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

'un Suluca köyünde serinlemek için sulama göletine giren çocuk boğuldu. Merkeze bağlı Suluca köyünde yaşayan 15 yaşındaki Nihat Gündüz, saat 15.30 sularında serinlemek için arkadaşlarıyla sulama göletine girdi.

Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Bir süre sonra sudan çıkan ve Gündüz'ü görmeyen çocukların bağırması üzerine durumu fark eden vatandaşlar, jandarma ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Jandarmanın güvenlik önlemi almasının ardından AFAD ekiplerince çalışma başlatıldı.

Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Bataklık olduğu değerlendirilen göletin su seviyesinin düşürülmesinin ardından Bitlis'ten gönderilen dalgıç polisler, suyun altında Nihat Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı.

Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde sinir krizi geçirenlere müdahale etmesinin ardından Gündüz'ün cenazesi, Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
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Muş'ta serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
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