Trafik timleri tarafından 3. Organize Sanayide yapılan K1 uygulamasında durdurulan bir tırda inceleme yapıldı. Tırın ön plaka kısmında yapılan incelemede, aracın herhangi bir suça karışması nedeniyle, ayrıca trafik uygulaması ve kırmızı ışık ile radardan kaçmak için kurulan düzenek, polisin dikkati sayesinde tespit edildi. Araç ve sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Plaka gizlemek için yapılan düzenek polisi bile şaşkına çevirdi | Video

Kurulan düzenekte el yardımı ile plakanın bulunduğu levha gizlenirken, plakanın boyutunda, rakam veya harflerin bulunmadığı bir levha ile araca radar, kırmızı ışık gibi cezaların yazılması engelleniyor.

