Soyuldum diye böyle ağlamıştı; yalanı ortaya çıktı

RÖPORTAJ SIRASINDA AĞLADI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Arslan'ın gazetecilere olayı anlattığı röportajında zaman zaman gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

POLİSE GERÇEĞİ İTİRAF ETTİ

Kamera görüntüleri incelenerek kaçan şahısların peşine düşüldü. Bu sırada ifade vermek için Gasp Büro Amirliğine çağırılan Arslan'ın ifadesinde bazı çelişkiler olduğu görüldü. Bunun üzerine sorguya alınan Arslan kısa süre içinde soygunu kendi organize ettiğini itiraf etti. Polis şüphelinin ifadesi doğrultusunda sahte soygun olayına karışan 4 kişiyi yakalarken kullanılan otomobili de ele geçirdi.