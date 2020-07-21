Mahalleli, uyuşturucu satıcısını direğe bağlayıp yakalattı!

22 yaşındaki Hamdi T. İstanbul'da ikamet ediyordu. Genç adam iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Kuştepe'de bulunan bir tanıdığından uyuşturucu madde satın aldı. Sokakta uyuşturucu madde satmaya başlayan Hamit'i mahalle sakini Sedat T. gördü. Genci uyararak küçük çocuklara uyuşturucu satmamasını konusunda uyaran Sedat T., ertesi gün yeniden Hamdi'yi yeniden uyuşturucu satarken gördü.

SATICIYI DİREĞE BAĞLADI



Sedat T., Hamdi T.'yi cadde üstünde bulunan direğe bağladı. Saatlerce direkte bağlı kalan küçük çocuk, emniyet güçlerince Mobese kameralardan fark edildi. Polisler olay yerine gittiğinde Hamdi t.'nin üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde buldu. Polisler, Hamdi T.'yi direğe bağlayan Sedat T.'nin ifadesini aldı.

HAPSE MAHKUM EDİLDİ



Sedat T.,' Çocuğu tanıyorum. Uyuşturucu satma dedim. Beni dinlemedi. Sattığını gördüm. Kameraların gördüğü bir direğe bağladım. Kaçamasın diye böyle yaptım' dedi. Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan küçük çocuk hakkında dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda satıcı, 12,5 yıl hapse ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.