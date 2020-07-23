Bursa'da dehşet! Oğlunu bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis ekipleri, Engin Akın'ı yakalamak için çalışma başlattı.



Murat Arslan