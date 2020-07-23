Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da dehşet! Oğlunu bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

'da dehşet! Oğlunu bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

'da arkadaşı ile kavga eden oğlunun bıçaklandığını öğrenen (45) isimli baba dehşet saçtı. Cinnet geçiren baba, bir tanıdığından kavgayı duyunca dükkanından aldığı pompalı tüfekle oğlu 'ı (25) bıçaklayan 'ı (28) vurup öldürdü. Ağır yaralanan Emrah Akın ise hastanede tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:34 Son Güncelleme: 23.7.2020 12:45 ABONE OL
Bursa'da dehşet! Oğlunu bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Esentepe Meydanı'nda meydana geldi. Murat Arslan ile arkadaşı Emrah Akın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Arslan, cebinden çıkardığı bıçakla Akın'ı yaraladı. Emrah Akın kanlar içinde yere yığıldı.


Engin Akın

BABASININ ARKADAŞI GÖRÜP HABER VERDİ

Bu sırada olaya tanık olan bir kişi, Emrah Akın'ın emlakçı olan babası Engin Akın'ı arayıp, haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Engin Akın, otomobilinden pompalı tüfeği alarak, burada bekleyen Murat Arslan'a 5 el ateş etti. Murat Arslan, yaralanırken, Engin Akın kaçtı.


Emrah Akın

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Engin Akın'ı yakalamak için çalışma başlattı.


Murat Arslan

Konsolosluk önündeki birliktelik adliyelik etti

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da dehşet! Oğlunu bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA