Bursa'da dehşet! Oğlunu bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Karacabey ilçesi Esentepe Meydanı'nda meydana geldi. Murat Arslan ile arkadaşı Emrah Akın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Murat Arslan, cebinden çıkardığı bıçakla Akın'ı yaraladı. Emrah Akın kanlar içinde yere yığıldı.
Engin Akın
BABASININ ARKADAŞI GÖRÜP HABER VERDİ
Bu sırada olaya tanık olan bir kişi, Emrah Akın'ın emlakçı olan babası Engin Akın'ı arayıp, haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Engin Akın, otomobilinden pompalı tüfeği alarak, burada bekleyen Murat Arslan'a 5 el ateş etti. Murat Arslan, yaralanırken, Engin Akın kaçtı.
Emrah Akın
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Murat Arslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Emrah Akın ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, Engin Akın'ı yakalamak için çalışma başlattı.
Murat Arslan