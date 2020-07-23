Türkiye'nin kanayan yarası kadın cinayetlerine her gün yenileri ekleniyor. İstanbul Büyükçekmece'de de bir kişi, iki çocuğunun annesi olan 8 yıllık eşini uyuduğu sırada boğarak öldürdü. Olay, önceki gece Muratçeşme Mahallesi Piroğlu Sokak'ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik tedavi gören Ünal Özcan, kıskançlık krizine girerek iki çocuğunun annesi 8 yıllık eşi Sonbahar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Sonbahar Özcan uyumak için odasına gitti.Öfkesi geçmeyen Ünal Özcan, gecenin ilerleyen saatlerinde eşini uykusunda boğarak öldürdü ve bacanağını arayarak olayı anlattı. Kan donduran haber üzerine bacanağı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sonbahar Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cani koca ise polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan Ünal Özcan tutuklandı. Sonbahar Özcan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderildi.