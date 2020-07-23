Kocaeli’de katliam gibi kaza: 5 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi D-605 kara yolunun Çakırcaali mevkisinde, Samet K. idaresindeki kamyon ile Serkan Barhan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü Serkan Barhan (33), eşi Duygu (33), oğlu Göktuğ (6) ve akrabaları Tuğba Kılıç (33) ile Berra Kılıç (2) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Samet K. ile otomobilde bulunan Necla Barhan (55) ve Raşit Barhan (65) yaralandı. Dilovası ilçesinde de Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Uçar (23) idaresindeki otomobil, Mermerciler OSB Gişeleri'nde kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Uçar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uçar'ın Sancaktepe İlçe Jandarma Komutanlığı'nda jandarma uzman onbaşı olarak görev yaptığı öğrenildi.