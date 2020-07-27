‘Açık elbise’ tartışması ölümle bitti

Adana yaşayan Hüseyin Tunç (28), geçen 23 Temmuz akşamı nişanlısı Büşra A.'nın (15) üvey babası Halil Güven ile aralarında çıkan tartışmanın ardından, pompalı tüfekle öldürüldü. Cinayetin açık elbise tartışması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Bir süre önce aile arasında yapılan törenle nişanlanan Hüseyin Tunç, bir akrabasının düğününe gidecekleri sırada Büşra A. ile açık giyindiği iddiasıyla tartıştı. Bu tartışma üzerine kız tarafı nişanı bozdu. Cinayetin gerçekleştiği gece Hüseyin Tunç, Büşra A.'nın üvey babasının yeğeni olan İbrahim Güven'i darp etti. Bunun üzerine iki aile arasında kavga çıktı. Halil Güven pompalı tüfekle Hüseyin Tunç ile sokakta oturan bir kişiyi yaraladı. Hastaneye kaldırılan damat adayı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Halil Güven, yeğeni İbrahim Güven ile nişanlı kızın 16 yaşındaki erkek kardeşi M.E.A. tutuklandı.