"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenmişlerdi, 5 yıl sonra yazar oldu!

KİTABIN BASIMI İÇİN YAYINEVLERİYLE GÖRÜŞECEK

Kitap okumayı ve yazmayı geçen 5 yıllık süre zarfında da sürdürdüğünü belirten Uçar, "Ben okuma-yazmayı öğrendikten sonra yazmaya başladım. Kitap okuma alışkanlığım bundan sonra gelişti. Yazmaya şiirle başladım, deneme ile devam ettim ve en sonunda da bir roman yazdım. 5 sene içerisinde hep okudum ve bir fabrikada çalışmak yerine insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde çalışmaya özen gösterdim. Bunun bana çok artısı oldu. Yazdığım roman içime sindi. Bu eseri alacak insanlara zaman ve maddi kayıp yaşatmayacağıma inanıyorum. Kitabın ismine, romana son şeklini verdikten sonra karar vereceğim. Romanımda kitap yazma hayali olan Ömer isimli bir genci anlattım. Henüz hiçbir yayınevi ile görüşmedim. Bu konuda bir arayışım elbette olacak ancak maddi durumum buna çok elverişli olmadığı için nasıl olacağını kestiremiyorum. Ancak yazdıklarım gerçekten basılmaya değerse mutlaka bir yayınevi değerlendirecektir" dedi.