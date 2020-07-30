Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dünya Kaplan Günü kutlandı

Dünya Günü kutlandı

MURAT ŞENGÜL MURAT ŞENGÜL
Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Dünya Kaplan Günü kutlandı
Dünyada azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek için her yıl 29 Temmuz'da kutlanan Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta renkli görüntülere sahne oldu. Parkta yaşayan kaplanlara sürpriz yapan Aslan Park yönetimi kaplanlara karpuz kabuğu içinde et ikram etti. Birbirinden sevimli kaplan yavruları verilen hediye yiyecekleri yemek için birbirleriyle yarıştı. Arslan Park Tuzla Genel Müdürü Gökmen Aydın "On kaplana ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan biri dünya'da 400 tane kalmış Sibirya kaplanıdır. Bir buçuk yılda yedi kaplan yavrusuna sahip olduk. Amacımız doğada azalan kaplan nüfusuna hem dikkat çekmek hem de bu nüfusun üretimine katkıda bulunmaktır"dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Kaplan Günü kutlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA