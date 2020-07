Dünya Kaplan Günü kutlandı

Dünyada azalan kaplan nüfusuna dikkat çekmek için her yıl 29 Temmuz'da kutlanan Dünya Kaplan Günü, Tuzla Aslan Park'ta renkli görüntülere sahne oldu. Parkta yaşayan kaplanlara sürpriz yapan Aslan Park yönetimi kaplanlara karpuz kabuğu içinde et ikram etti. Birbirinden sevimli kaplan yavruları verilen hediye yiyecekleri yemek için birbirleriyle yarıştı. Arslan Park Tuzla Genel Müdürü Gökmen Aydın "On kaplana ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan biri dünya'da 400 tane kalmış Sibirya kaplanıdır. Bir buçuk yılda yedi kaplan yavrusuna sahip olduk. Amacımız doğada azalan kaplan nüfusuna hem dikkat çekmek hem de bu nüfusun üretimine katkıda bulunmaktır"dedi.