Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala kurban kesimi ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Mübarek bayramın gelmesi ile birlikte kurban kesme ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurban kesim vakitlerini öğrenmek istiyor. Peki; kurban kesimi nasıl olur? Kurban kesim vakti ne zaman başlar, biter?

KURBAN KESİMİ NASIL OLUR? KURBAN KESİM VAKİTLERİ!

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154).