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çekiyordu Kıskıvrak yakalandı

’te çeken ve hesabından paylaşan şüpheli Gaziantep polisi tarafından yakalandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 31.7.2020 23:01 Son Güncelleme: 31.7.2020 23:10 ABONE OL
Camilere ayakkabı ile girip fotoğraf çekiyordu Kıskıvrak yakalandı

Camilere ayakkabı ile girip fotoğraf çektiren ve bu fotoğrafları aosyal medya hesabından paylaşan şüpheli her yerde aranıyordu.

Şğphelinin Gaziantep'te olduğu ve fotoğrafların da bu şehirde çekildiği anlaşıldı.

Gaziantep pllisinin çalışması sonucu şüphelinin B.O. olduğu belirlendi. Şüpheli Gaziantep'te gözaltına alındı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cami içerisinde ayakkabıyla görüntü çekip sosyal medya uygulaması üzerinden paylaşım yapan B.O. Tespit edilerek TCK.153 kapsamında İbadethane ve Mezarlara Zarar Vermeden suç duyurusunda bulunulmuştur.
Adli ve idari süreç devam etmektedir."dedi.

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Camilere ayakkabı ile girip fotoğraf çekiyordu Kıskıvrak yakalandı
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