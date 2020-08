25 milyon TL'lik Süper Loto çekilişi ne zaman saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto nedir, ne zaman çekilecek?

Şans oyunlarını yakından takip edenler 'Sayısal Loto', 'Süper Loto' ve 'Kazı Kazan' oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online ve bayilerden rahatlıkla ulaşabilecek. Öte yandan gelen yeniliklerle birlikte 'Kazı Kazan' oyunları da Türkiye'de ilk defa internet üzerinden oynanmış olacak. Ve yeni dönem büyük ikramiye ile açılıyor. Bugün saat 20:00'da gerçekleştirecek olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00'da yapılacak.

Milli Piyango'da hem kazanma şansı hem de ikramiyeler artarken oyunlarda gerçekleştirdiği yenilikler ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunmaya devam edecek. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online olarak hem millipiyangoonline.com'dan hem Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından hem de bayilerden yepyeni özellikleriyle oynanabilecek. Öte yandan geçmişte olduğu gibi hem bayilerden hem de gezici bayilerde yer alacak.

Süper Loto'da da ikramiyeler yükseldi. Bugün yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 Milyon TL. Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de artık ikramiye kazanabilecek.

Sisal Şans'la birlikte yenilenen Türkiye'nin Şansı Milli Piyango bilinçli oyun politikasını benimseyerek ve ürün gamına yepyeni oyunlar kazandırarak bambaşka bir oyun deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Yeni dönemle birlikte Milli Piyango'nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı, kazanma şansı katlandı. Yenilenen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarlarında da artık çok çılgın olacak. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL olarak belirlendi.

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi çekilecek Süper Loto ise her Salı, Perşembe ve Pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye'nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.