2020 Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır, hangi tarihte? Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

Halkbank sınav sonuçları sorgulanmaya başlandı. 8 Ağustos tarihinde İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa gibi illerde yapılan sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Farklı kadrolarda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyuran kuruma ait sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor. Bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı gibi bölümlere yapılacak olan istihdam iş arayanlar için umut oluyor. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı?

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, AÇIKLANDI MI?

8 Ağustos tarihinde Halkbankası personel alımı için başvurusu tamamlayan adaylar, Halkbank sınav sonuçlarını bekliyor. Sınav sonuçları itiraz günü 12 Ağustos olarak belirlendi. Sınav sonuçları itirazları öncesinde sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Konuya yönelik net bilgi henüz yok. Haberimizde ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.