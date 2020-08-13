5 kişi feci şekilde can vermişti...

YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 evin küle döndüğü yangının, evin bahçe kısmındaki tavuk kümesinde yakılan öürmüzden kaynaklandığı bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili konuşan Bayat İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, "İtfaiyenin tutmuş olduğu raporlara göre yangın evin hemen yan tarafında bulunan kümeste başlıyor. Kümeste pürmüz temizliği için yakılan ateşin sıçraması sonucu böyle bir olay yaşanıyor. Tesadüf olarak yol yıkama çalışması yapan arkadaşlar oradalar ve yangını görür görmez saat 15.00 sıralarında ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ne yazık ki çok acı bir olay, Allah bir daha böyle olaylarla karşılaştırmasın. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.