Bunu yapan insan olamaz! Köpeğe akılalmaz işkence!

Sosyal medyaya yansıyan bir köpeğe işkence içerikli görüntü tepki çekti. Görüntüde bir kadın köpeğini boynuna bağladığı iple aşağı sallandırıyor, yetmezmiş gibi birde balkon duvarına çarpıyor.

KÖPEĞE İŞKENCE DAKİKALARCA SÜRDÜ

Görüntünün nerede ne zaman çekildiği bilinmiyor. Dakikalarca süren işkence sonrasında köpeğin durumun ne olduğu da belirsiz. İşkence yapan kadın hakkında nasıl bir işlem yapıldığı da henüz bilinmiyor. Küçük köpeğe yapılan işkenceye dair skandal görüntüye sosyal medyadan tepki yağdı.