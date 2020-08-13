Sokağa çıkma kısıtlamasında bebeğe emzik götürmüştü!

Esenyurt'ta geçen 9 Mayıs'ta sabaha karşı saat 03.30 sıralarında bir adrese düzenlenen operasyon sırasında şüphelilerden biri çatıya kaçtı. Şüpheliyi indirmek için peşinden giden polis memurlarından Hakan Çetinkol, buradaki tenteye basınca yüksekten düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 3 ay süren yaşam savaşını bu akşam yitiren evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki Hakan Çetinkoy, için yarın Esenyurt Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendikten sonra cenazesinin Siirt'in Kurtalan İlçesi'ne gönderileceği öğrenildi.