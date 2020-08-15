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'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı etti

Son dakika haberi... 'da arka ayaklarını hortumla bağladığı 2 yavrusu bulunan eden H.Y. (71) gözaltına alındı. Köpek barınağa teslim edilirken H.Y.'nin hem tecavüz edip hem de köpeği öptüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 15.8.2020 18:29 Son Güncelleme: 15.8.2020 18:31 ABONE OL
Antalya'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Mahalledeki çocuklar bir süredir 2 yavrusu bulunan dişi bir köpeği sürekli evine götüren H.Y.'den şüphelendi. Bunun üzerine çocuklar H.Y.'yi takip etmeye başladı.

Antalya'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Köpeği eve götüren H.Y.'nin arkasından evin yıkık olan duvarına tırmanıp tepeden izleyen çocuklar, adamın ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri H.Y.'yi gözaltına alarak Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.

Antalya'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

TECAVÜZ EDERKEN ÖPÜYOR

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan H.Y.'nin köpeğe yerde oturur vaziyette tecavüz ettiği görüldü.

Antalya'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Tecavüz sırasında H.Y.'nin bir eliyle köpeği sevip bir eliyle de kafasını kendisine doğru çekip köpeğin yanağından öptüğü dikkati çekti.

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Antalya'da iğrenç olay: Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti
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