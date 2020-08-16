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Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu

'da parkta gazete okuyan Hüseyin Akça (60), oturduğu bankta ölü bulundu. Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği, ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi

DHA
Giriş Tarihi: 16.8.2020 23:49 Son Güncelleme: 17.8.2020 01:13 ABONE OL
Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yer alan parkta meydana geldi. Tek başına yaşayan Hüseyin Akça (60), gazetesiyle beraber evinden 500 metre uzaklıktaki parka gelerek bankta oturdu. Akça, bir süre gazetesini okuduktan sonra fenalaştı.

Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu

Akça'nın park içindeki bankta hareketsiz bir şekilde durduğunu gören vatandaşlar, yardıma koşarak durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık personeli Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Akça'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu

Oturduğu bankta hayatını kaybeden Hüseyin Akça'nın bir hafta önce çevresindekilere sol kolunun ağrıdığını söylediği, ancak koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istemediği öğrenildi.

Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu

'MORARDIĞINI GÖRÜNCE SAĞLIK EKİPLERİNİ ARADIM'

Hüseyin Akça'nın bankta hareketsiz durduğunu görerek sağlık ekiplerini arayan Haydar Aligil, "Kuzenim parkta çocuklarla oynuyordu. Şahsın hareketsiz durduğunu görünce yanına yaklaştık. Bilincinin açık olup, olmadığına baktım. Aynı zamanda yüzünün morardığını görünce hemen sağlık ekiplerini aradım. Ekipler gelince şahsın öldüğünü gördük. Allah rahmet eylesin" dedi.

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Koronavirüsten dolayı hastaneye gitmek istememişti! Oturduğu bankta ölü bulundu
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