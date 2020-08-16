Steam kayıt ol: Bilgisayardan ve telefondan ücretsiz steam kaydı nasıl yapılır?

Oyun geliştiricilerinin ve firmaların ücretli-ücretsiz sundukları oyunu kendi platformu altında satışa sunan Steam, milyonlarca oyuncu tarafından tercih ediliyor. Steam gibi dijital oyun platformlarının çıkması ile birlikte DVD devri sona erdi. Steam üzerinden oyunları satın alıp oynamak için ise bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Ücretsiz olarak oluşturulan Steam hesaplarının nasıl yapılacağı hakkında pek çok kişi bilgi edinmek istiyor. Peki, Ücretsiz steam kaydı nasıl yapılır? İşte detaylar

STEAM NASIL İNDİRİLİR?

Öncelikle Steam'in internet sitesine girmeli ve indirme sayfasına girmelisiniz. Bu noktada Windows dışında bir işletim sistemi kullanıyorsanız o işletim sistemini seçmelisiniz.

Daha sonra inen launcheri açarak yükleme seçeneğine tıklayın. Yüklenen dosyayı açtığınızda kurulumunuz başlayacak ve tamamlanacak.

ÜCRETSİZ STEAM KAYDI NASIL YAPILIR?

Steam hesap aşma işlemini gerçekleştirmek için öncelikle;

Steam'in hesap oluştur sayfasına giriş yapmalısınız.

Bu noktada e-posta adresinizi ve ikamet ettiğiniz ülkeyi girmelisiniz.

13 yaşından küçüklerin hesap oluşturmasının yasak olduğunu bilmelisiniz

Daha sonra e-posta adresinize gelen doğrulamayı yaptıktan sonra hesap oluşturma işleminiz tamamlanacak

Steam hesap adınız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Steam Mağazası 3 Ağustos 2017 itibarıyla 16574 oyun, 12154 indirilebilir içerik (DLC), 12154 oyunun deneme sürümü (demo) sürümü, 476 yazılım ve 588 video yayınına ev sahipliği yapmaktadır.[kaynak belirtilmeli] 16 Haziran 2015'ten itibaren Steam Mağazası'nda Türk lirası ile alışveriş yapabilme imkânı sunulmuştur.[10]

Mağaza, aynı zamanda perakende olarak farklı sitelerden satın alınmış anahtarların (CD Anahtarı olarak da bilinir) da etkinleştirilmesine imkân tanır.

Mağaza sayfaları, içeriklerin hakkında bilgi veren değerlendirmeler de içerir. Değerlendirmeler, sadece içeriği kütüphanesinde bulunduran gerçek kullanıcılar tarafından yapılabilir. Yorum yapabilmek için içeriğin belirli bir süre kullanılmış olması gerekir.

Oyun indirmek ve oynamak dışında, satın alınması gibi tüm işlemler Steam'in web sitesinden, istemcisinden veya mobil yazılımından yapılabilir.

Mağazadaki tüm içerik, arkadaş listesindeki kişilere hediye etmek için de satın alınabilir.