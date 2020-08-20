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Sokakta yürürken bıçaklandı

'de, kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 00:03 Son Güncelleme: 21.8.2020 00:03 ABONE OL
Sokakta yürürken bıçaklandı

'de, kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklanarak yaralandı.

Sokakta yürürken bıçaklandı

Olay, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine yürüyen Suriye uyruklu F.A., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce önce darbedildi ardından göğsünden bıçaklandı.

Sokakta yürürken bıçaklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden bıçaklanan F.A. sağlık görevlilerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, F.A.'yı bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sokakta yürürken bıçaklandı
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