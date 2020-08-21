Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı ne zaman inşa edildi, kim tarafından yapıldı? İşte tarihi önemi

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberi Dolmabahçe Sarayı'ndan yapılıyor. Türkiye'de yeni dönemi başlatacak olan açıklamanın yapıldığı Dolmabahçe'nin yeri, konumu ve tarihi merak edilmeye başlandı. Osmanlı döneminde inşa edilmesi ve Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu yer olması açısından, Türk milleti için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Peki Dolmabahçe Sarayı nerede? Dolmabahçe Sarayı kim tarafından, ne zaman inşa edildi?
Dolmabahçe Sarayı İstanbul'un Beşiktaş semtinde yer alıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi'nin koylarından biri olarak gemicilik faaliyetlerine sahne olmuş bir alandır. Dolmabahçe Sarayı, otuz birinci Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit tarafından 1839-1861 yılları arasında yaptırıldı.
Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Beşiktaş'ta yer alıyor. 250.000 m²lik bir alan üzerinde bulunan Osmanlı sarayı. İnşaatı 1843 yılında başlayıp 1856 yılında bitmiştir.
Dolmabahçe Sarayı üç katlı, simetrik planlıdır. 285 odası ve 43 salonu vardır. Sarayın temelleri kestane ağacı kütüklerinden yapılmıştır. Deniz tarafındaki rıhtımın yanı sıra kara tarafında da birisi çok süslü iki abidevi kapısı vardır. Bakımlı ve güzel bir bahçenin çevrelediği bu sahil sarayının ortasında, diğer bölümlerden daha yüksek olan tören ve balo salonu yer alır. Büyük, 56 sütunlu kabul salonu 750 ışıkla aydınlanan, İngiliz yapımı 4,5 tonluk muazzam kristal avizesi ile ziyaretçilerin ilgisini çeker. Dünyadaki saraylar içerisinde en büyük balo salonu buradakidir.
Dolmabahçe Sarayı'nın bulunduğu Beşiktaş sahil bölgesi, geçmişte Boğaziçi'nin koylarından biri olarak gemicilik faaliyetlerine sahne olmuş bir alandır. Antik çağlardan itibaren gemilerin sığındığı doğal liman olan bu koy, Bizans Dönemi'nde de yöneticilerin ilgisine mazhar olmuş ve bu bölgede kraliyet sarayları inşa edilmiştir.
Osmanlı Dönemi'nde donanma gemilerinin demirlendikleri ve denizcilik törenlerinin yapıldığı bir liman olarak işlev gören sahil bölgesi 16. yüzyılda doldurulmasıyla beraber "dolmabağçe" adını almıştır. Resmi ikametgâh Topkapı Sarayı olmasına karşın "dolmabağçe" bölgesi de giderek tercih edilen ziyaret yerlerinden biri olmuş, padişaha ve hanedana ait hasbahçe olarak kullanılmaya başlanmıştır. 19. yüzyıla kadar bu hasbahçe üzerinde inşa edilen köşk ve kasırlar topluluğuna "Beşiktaş Sahil Sarayı" adı verilmişti. 19. yüzyılda ise, çağın yenilenme ve modernleşme rüzgârının etkisi Osmanlı'nın kültürüne, yönetimine yansıdığı kadar saraylarına da yansımaktaydı. Bu yenileşme rüzgârının ortaya çıkardığı en görkemli eser ise bugün İstanbul'un en büyük üçüncü saray yapısı olma ünvanına da sahip olan Dolmabahçe Sarayı'dır.
Sultan Abdülmecid Dönemi (1839-1861), Beşiktaş Sahil Sarayı yapılarının işlevsellik açısından eksik kaldığının hissedildiği bir dönemdir. Bu yapılar yıktırılarak yerine Dolmabahçe Sarayı'nın yaptırılmasına karar verilir. 13 Haziran 1843 yılında inşasına başlanan Dolmabahçe Sarayı, 7 Haziran 1856'da kullanıma açılmıştır. 110 bin metrekarelik bir alanda, Boğaz'a nazır muhteşem bir manzaranın hakimi konumda yer almaktadır.