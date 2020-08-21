FETÖ’nün yazarı İBB danışmanı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İstanbul Kültür Sanat Platformu'nun Danışma Kurulu tartışmalara neden oldu. Yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni ve akademisyenlerden oluşan kurula atanan bazı isimlere CHP'den de sert tepkiler geldi. Parti ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sık sık tartışmalara da neden olan atamaların sonuncusu FETÖ'nün kapatılan gazetesi Today's Zaman yazarı Rumeysa Kiger oldu. Kurula yapılan atamayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "CHP'ye kim hakaret ediyorsa ya ihale alıyor. Ya da İBB'de görev alıyor. Atamalara bakıldığı zaman en kritik yerlere dışarıdan isimler getirildi. Bu isimlerin büyük bölümü geçmişte sıkı CHP muhalifi olan kişiler. Örgütün yok sayılması parti içinde sık sık gündeme geliyor. Partide bu işten anlayan isimler bulunamamaz mı? Çok sayıda nitelikli arkadaşımız var bu kurula atanacak. Ne hikmetse partiye olmadık hakaretler savuranlar kritik görevlere getirilerek örgütü yok sayıyorlar" diye konuştu.





İŞTE KURULA ATANAN TARTIŞMALI İSİMLER

İstanbul Kültür Sanat Platformu Danışma Kurulu Üyeleri:

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk

Araştırmacı Rumeysa Kiger

İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece

Yazar-sunucu Yekta Kopan

Akademisyen ve TV programcısı Levent Erden

Oyuncu Mert Fırat

Müzisyen Harun Tekin

Tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç

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