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Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen korkunç kazada çevre mühendisi Gaye Tunca (31) hayatını kaybetmişti. Son dakika haberine göre kazada otomobili kullanan meslektaşı Emrah Güneş, tutuklandı. Meslektaşları Zekiye Sungur'un hafif yaralandığı kazanın yağmur nedeniyle meydana geldiğini söyleyen Güneş, ifadesinde "Yağmur yağıyordu. Bir anlık dalgınlığıma ve dikkatsizliğime geldi. Pişmanım, üzgünüm" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 12:21 Son Güncelleme: 21.8.2020 12:31 ABONE OL
Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

Kaza, dün Çorlu- Çerkezköy Çevre Yolu'nun Fakülte mevkisinde meydana geldi. Çevre mühendisi Emrah Güneş yönetimindeki 34 FY 2548 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarptı.

Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

Bariyer, yan dönen otomobile saplandı. Kazada, arka koltukta oturan çevre mühendisi Gaye Tunca hayatını kaybetti. Meslektaşları Zekiye Sungur ile Güneş hafif şekilde yaralandı.

Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

TUTUKLANAN SÜRÜCÜ: BİR ANLIK DALGINLIĞIMA GELDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan Emrah Güneş ifadesinde, "Yağmur yağıyordu. Bir anlık dalgınlığıma ve dikkatsizliğime geldi.

Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

Bir anda oldu. Yerde su birikintisi vardı. Kaza olduğunda gördüm. Pişmanım, üzgünüm" dedi. Güneş, sevk edildiği adliyede, 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

Hayatını kaybeden Gaye Tunca'nın, memleketi Kayseri'de toprağa verileceği belirtildi.

Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!

Öte yandan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından oluşturulan bilirkişi heyeti, kaza yerinde inceleme yaptı.

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Mühendis Gaye Tunca'nın öldüğü feci kazada tutuklama kararı!
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