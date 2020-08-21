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Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! "Mezarına gidip söyleyemedim"

Türkiye'nin konuştuğu cinayetinde dün yeni bir gelişme yaşanmıştı. Güleda'yı öldüren erkek arkadaşı Zafer Pehlivan müebbet hapse çarptırıldı. Ancak verilen müebbet kararıyla aile hüsrana uğradı. Başından beri böyle bir karar beklemediklerini ifade eden baba Mustafa Cankel "Ağırlaştırılmış müebbet çıkacak diye bekliyorduk. Bu karar bizi ve toplumu çok üzdü. Kızımın kabrine ziyarete gidip bu kararı ona söyleyemedim" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 14:39 Son Güncelleme: 21.8.2020 14:50 ABONE OL
Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! Mezarına gidip söyleyemedim

Isparta'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen 'in katili Zafer Pehlivan'a müebbet hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan baba Mustafa Cankel, en başından beri ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası beklediklerini ancak mahkemede bunun yerine getirilmediğini söyledi.

Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! Mezarına gidip söyleyemedim

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET BEKLİYORDUK"

'in katili Zafer Pehlivan'a müebbet hapis cezası verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan baba Mustafa Cankel, "Isparta'da kızım Güleda Cankel'in öldürülmesi ile ilgili dördüncü duruşmamız, fiili olarak üçüncü duruşmamız karara bağlandı. Ama bizi tatmin edecek bir karar verilmedi. İddia makamı savcı dosyası tasarlayarak, eziyet çektirerek, canavarca hisle öldürme suçundan dava dosyamız açıldığı halde, sadece kasten öldürmekten karara bağladılar.

Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! Mezarına gidip söyleyemedim

Başından beri böyle bir kararın çıkmasını beklemiyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet çıkacak diye bekliyorduk. Çünkü dava dosyasının içeriği, deliller, sanığın itirafları bu yöndeydi. Bu karar bizi ve toplumu çok üzdü. Diğer canilerin önünü açmış, bir nevi mükafat verilmiş oluyor. Sonuçta kızım geri gelmeyecek ve ne kadar ceza alsa bizi tatmin etmeyecek.

Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! Mezarına gidip söyleyemedim

Üzüntümüzü hafifletmeyecek fakat ağırlaştırılmış müebbet verilseydi biraz daha buruk bir sevincimiz olacaktı. Şimdi istinaf ve yargıtay var. Sonuna kadar davamızın arkasındayız.

Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! Mezarına gidip söyleyemedim

İnşallah bir üst mahkeme bu dosyada apaçık görülen somut delil ve itirafları görür. İnşallah dava sonucumuz değişir" dedi.

Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! Mezarına gidip söyleyemedim

Cankel, "Dava sonucu o kadar üzdü ki beni, çıkışta kızımın kabrine ziyarete gidince ona bunu nasıl haber edeceğimi, eşime bunu nasıl söyleyeceğimi çok düşündürdü. Gidemedim. Eşime de haber veremedim" diye konuştu.

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Son dakika: Güleda'nın babasından yürekl dağlayan sözler! "Mezarına gidip söyleyemedim"
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