Kariye Camii ibadete açıldı

İstanbul Fatih'te bulunan ve Bizans döneminden kalan Kariye Camii'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kariye Camii'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmasına yönelik 1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19'uncu Dairesi kararıyla iptal edilmesi üzerine Kariye Camii'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verildi. Restorasyon işlemlerinin henüz devam ettiği görülen Kariye Camii'nin çalışmalar bitene kadar müze olarak faaliyet göstereceği, restorasyonun ardından cami olarak işlevini sürdüreceği öğrenildi. 6'ncı yüzyılda Kariye Kilisesi olarak inşa edilen bina, İstanbul'un fethinden sonra 1511'de Sultan II. Bayezid'in sadrazamlarından olan Atik Ali Paşa tarafından camiye çevrilerek "Atik Ali Paşa Camii" veya "Kariye Camii" olarak anılmaya başladı. Bakanlar Kurulu'nun 2 Ağustos 1945'te aldığı kararla müzeye çevrilen Kariye Camii, Danıştay 19'uncu Dairesi'nin 2019'da aldığı kararla ibadete açılacak.

Kariye Camii İbadete Açıldı!

İBADET SIRASINDA PERDE

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Ayasofya Camii'nde olduğu gibi Kariye Camii'nde de ibadet sırasında mozaik ve freskler perdeyle kapatılacak. Tarihi yapıda mozaiklerin ve fresklerin kapatılması için bir dakika içerisinde açılıp kapanan elektronik raylı sistem perdelerinin kullanılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aslına rucü ettirilen Kariye Camii'nin ibadete açılması yabancı basında geniş yankı buldu. Reuters haberi, "Ayasofya'dan sonra Türkiye'nin Khora Kilisesi de camiye çevrildi" diyerek verdi.

Haber içeriğinde ise müzeye çevrilen cami içindeki Hristiyan inancına ait çizimlerin gün yüzüne çıktığını ancak 75 yıl sonra tekrar ibadete açıldıktan sonra eserlerin ne olacağının muamma olduğunu bildirdi. AFP ise "Erdoğan İstanbul'daki bir başka tarihi kiliseyi camiye çevirdi" diyerek verdi.

AFP haberde Kariye'nin tarihçesine yer verdikten sonra caminin müzeye çevrildikten sonra 1958'de ABD'li bir grup tarihçinin yardımıyla restore edildiği ve Hristiyan eserlerin ortaya çıktığını belirtti. Kararın adından tarihi yapıyı çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etmeye başladı.

İşte 1400 yıl önce inşa edilen Kariye Camii... Türkiye, Ayasofya’yla prangadan kurtuldu Ayasofya Camii tarihi ve önemi hakkında merak edilenler: Ayasofya ne zaman yapıldı, hangi yıl müze oldu?