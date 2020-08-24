İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık!

Sahibi olmadığı inşaat projesini 7 milyon liraya satan genç adam, dolandırıcılıktan yargılanacak. Sinan Ergün'ün Eray Tekstil isimli şirketi vardı. Merih Güner, Naci Parlak ve Ziya Fırat isimli inşaat firması sahiplerine, FETÖ soruşturması nedeniyle el konulan bir araziyi devir aldığını, arazinin Fikirtepe'de olduğunu ve bu şirketin Erkan İnşaat'a ait Pırlanta Göztepe Projesi olduğunu söyledi.

7 MİLYONLUKLUK GAYRİMENKUL

Söz konusu şirketin daire yaparak toprak fiyatına sattığını, acil paraya ihtiyacı olduğu için şuan satış yaptığını söyleyen Ergün, şirket sahibini tanıdığını kendisinin aracılık edeceğini, kendisinin de bu projede 44 daire ve 2 dükkanı bulunduğunu söyleyerek, iş adamlarına satış yapmak istedi. Merih Güner, Naci Parlak ve Ziya Fırat, teklifi kabul ederek, Güner'e yaklaşık 7 milyon lira ödedi. Çünkü iddiaya göre böyle bir proje gerçekte vardı. Aradan geçen uzun zamana rağmen, satış olmayınca üç firma yetkilisi savcılığa başvurdu.

HİLEYLE DOLANDIRDI

Savcılık, soruşturma kapsamında Ergün'ün ifadesini aldı. Ergün, bu projeler ile gerçekte bir irtibatının bulunmadığını, aslında kendisinin mağdur olduğunu, sadece aracılık ettiğini kaydedip, suçlamayı kabul etmedi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ergün hakkında tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede, Ergün'ün müştekilere karşı, ayrı ayrı, kendisi ile ilgisi olmayan inşaat projesinden daire satma vaadiyle, müştekiler zararına yani kendi menfaatine hileli hareketlerle bulunduğu anlatıldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.