Huzur Sokağı’nın mirası nesillere taşınacak

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran isimlerden Şule Yüksel Şenler, vefatının birinci yılında farklı etkinliklerle anılıyor. Türkiye'de başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan yazar ve gazeteci Şenler, toplumsal içerikli yazıları ve romanlarıyla 1960 ve 1970'lerin etkili isimlerinden biri oldu. Seher Vakti dergisinin kurucusu ve başyazarı olan Şenler, başta "Huzur Sokağı" olmak üzere, "Sağ El", "Hidayet" gibi birçok kitabın da yazarıydı. Yazıları aracılığı ile ve Anadolu'yu karış karış gezerek verdiği konferanslarıyla 1960'lı ve 1970'li yıllarda başörtülü kadının modern kent yaşamında kendine yer bulabilmesi için neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerini dile getirdi.Kadının hak ve özgürlüklerine dair önemli çıkışlar yapan Şenler hakkında davalar açıldı, yazılarına yasaklamalar getirildi. Cumhurbaşkanı'na hakaretten 8 ay cezaevinde kaldı. Kendine has başını örtme şekli Anadolu'da başörtülü kadınlar arasında bir ekol oluşturdu ve onun tarzında örtünme şekline "Şulebaşı" ismi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın evliliklerine ara bulucu olduğu bilinen Şenler'in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından, "Bir Çığır Öykü: Şule Yüksel Şenler" isimli kitapla kaleme alındı. Şenler, geçtiğimiz yıl bir süredir devam eden hastalığı sonucu 81 yaşında hayatını kaybetti. Eyüp Sultan Camisi'nden kaldırılan cenazesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da omuz verdi. Cenazesi, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresine defnedildi. Bu yıl şubat ayında, Emine Erdoğan'ın da kurucu üye olduğu Şule Yüksel Şenler Vakfı kuruldu.