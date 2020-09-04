Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Fatih Nurullah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uşşakilik tarikatı nedir nerede kuruldu?

12 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Nurullah, baba tarafından Sivaslı. Sivas'ın Divriği ilçesinden gelen Fatih Nurullah, İstanbul'da dünyaya geldi. Herkesin lanetlediği cinsel istismar olayından sonra Uşşaki dergahının da durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor. 58 yaşında olan Fatih Nurullah, Özdemir İlkokulu, Kemal Atatürk Ortaokulu, Haydarpaşa Erkek Lisesi'nde okudu.
UŞŞAKİ TARİKATI NEDİR? UŞŞAKİLİK NEREDE ORTAYA ÇIKTI?
Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı.
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Şeyh Seyyid Hasan Husameddin'e dayanan Halvetilik tarikatının bir koludur. Uşşâkî, âşık kelimesinin çoğulu olan uşşâk'tan türemektedir. Uşşâkiyye yolu kendi içerisinde de bir çok kollara ayrılmıştır. Uşşakîlik'in merkez tekkesi İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Âsitane-i Uşşâkiyye'dir. Tekkelerin kapatılması kanununa kadar Âsitane dergah hizmetine devam etmiştir. Âsitane-i Uşşâkiyye'nin son postnişini Mustafa Safi Efendi'dir.