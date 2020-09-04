Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Fatih Nurullah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uşşakilik tarikatı nedir nerede kuruldu?

Uşşaki dergahının lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasından sonra bu konu sosyal medyada gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konu hakkında yazılı bir açıklama yayınlayarak "Din istismarcılarına karşı milletimizi bir kez daha uyarıyoruz." ifadesini kullandı. Uşşakilik nedir ve nerede ortaya çıktı? İstismara uğrayan talihsiz kızın babasının da Uşşaki dergahının müridi olduğu ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen Fatih Nurullah kimdir, kaç yaşında ve nereli?