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Çocuğa suçundan tutuklanan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uşşakilik tarikatı nedir nerede kuruldu?

'nın Akyazı ilçesinde 12 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunan lideri tutuklandı! suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen , kaç yaşında? Diyanet İşleri Başkanlığı da yazılı açıklama yaparak 'Masum yavrularımıza uzanan ellerle mücadele etmek hepimizin vazgeçilmez görevidir." ifadesiyle mide bulandıran olaya sert tepki göstermişti. Uşşakilik nedir, nerede ortaya çıktı? İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 09:49 ABONE OL
Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Fatih Nurullah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uşşakilik tarikatı nedir nerede kuruldu?
Uşşaki dergahının lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmasından sonra bu konu sosyal medyada gündem oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu konu hakkında yazılı bir açıklama yayınlayarak "Din istismarcılarına karşı milletimizi bir kez daha uyarıyoruz." ifadesini kullandı. Uşşakilik nedir ve nerede ortaya çıktı? İstismara uğrayan talihsiz kızın babasının da Uşşaki dergahının müridi olduğu ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen Fatih Nurullah kimdir, kaç yaşında ve nereli?

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANAN FATİH NURULLAH KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

12 yaşında bir çocuğa cinsel istismarda bulunan Fatih Nurullah, baba tarafından Sivaslı. Sivas'ın Divriği ilçesinden gelen Fatih Nurullah, İstanbul'da dünyaya geldi. Herkesin lanetlediği cinsel istismar olayından sonra Uşşaki dergahının da durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor. 58 yaşında olan Fatih Nurullah, Özdemir İlkokulu, Kemal Atatürk Ortaokulu, Haydarpaşa Erkek Lisesi'nde okudu.

UŞŞAKİ TARİKATI NEDİR? UŞŞAKİLİK NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Uşşaki tarikatı Halveti Tarikatı'nın bir kolu. Merkezleri İstanbul Kasımpaşa'da. Uşşaki tarikatı 'İpek Yolu' olarak da anılıyor. Bunun sebebi tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek Çorumi'nin etkisi. Fatih Nurullah da Uşşaki tarikatını ondan devraldı.

Son dakika haberleri: Diyanet'ten mide bulandıran olaya sert tepki: Masum yavrularımıza uzanan zalim ellerle...

Şeyh Seyyid Hasan Husameddin'e dayanan Halvetilik tarikatının bir koludur. Uşşâkî, âşık kelimesinin çoğulu olan uşşâk'tan türemektedir. Uşşâkiyye yolu kendi içerisinde de bir çok kollara ayrılmıştır. Uşşakîlik'in merkez tekkesi İstanbul Kasımpaşa'da bulunan Âsitane-i Uşşâkiyye'dir. Tekkelerin kapatılması kanununa kadar Âsitane dergah hizmetine devam etmiştir. Âsitane-i Uşşâkiyye'nin son postnişini Mustafa Safi Efendi'dir.

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Çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanan Fatih Nurullah kimdir, nereli ve kaç yaşında? Uşşakilik tarikatı nedir nerede kuruldu?
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