Koronavirüse karşı 81 ilde denetim

İçişleri Bakanlığınca, 81 ildeki valiliklere "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi" başlıklı genelge gönderildi. Genelgeye göre, bugün ülke genelinde vali, kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirleri denetlenecek. Salgının son dönemdeki seyrinin göz önünde tutulacağı denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanları (plajlar, cadde ve sokaklar vb.) kontrol edilecek.Vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik (nikah merasimi şeklindeki düğün, nikah, cenaze, taziye vb.) ve yerlerde (plajlar, cadde ve sokaklar, park alanları vb.) temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk ve süreklilik oluşturan ya da kurallara aykırı davranışlarda ısrar edenlere ceza verilecek. Genelgede, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının ve denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. ANKARA