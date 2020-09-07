Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberi: İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

Haberi: ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu noktada 17 Nisan tarihinde işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylık getirilen yasak ise daha sonra kademeli şekilde devam etmişti. Vatandaşlar bu sebepten dolayı, ‘işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek, uzatıldı mı?’ sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar

Giriş Tarihi: 7.9.2020 23:18 ABONE OL
Son Dakika Haberi: İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

Corona virüs salgını nedeniyle, yaşanacak ekonomik olumsuzluklardan çalışanların etkilenmemesi için getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Çalışan ve işverenin haklarını güvence altına almayı amaçlayan düzenleme ile istihdamın korunması amaçlanıyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Ücretsiz izin desteği işten çıkarma yasağı uzatılacak mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.

Son Dakika Haberi: İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?

İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA