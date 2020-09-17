Evlerine giren hırsızlar, evli çifte ve yakınlarına koronavirüs bulaştırdı

"VİRÜSÜN ODAĞININ HIRSIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"



Evinin dağılmış halde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu sebeple ailem ve en yakın iki arkadaşım bana yardıma geldiler. Evi birlikte temizledik. Her yeri birlikte toparladık. Akabinde 6 gün sonra aynı gün aynı şiddette semptom göstermeye başladık. Hepimizde aynı semptomlar aynı gün başlayınca durumun farkına vardık. Hemen sağlık kuruluşuna başvurduk. Gerekli testlerimiz yapıldı. Sonucumuz pozitif geldi. Covid 19 hastalığına yakalandık. Bu hastalığa yakalandıktan sonra sosyal çevremizde etrafımızda bir süre virüs odağı aradık. Fakat hiçbir şekilde virüs odağı bulamadık. Tek bir odak vardı. Evimize hırsız girdiği gün evi hep beraber temizledikten sonra bu hastalığa yakalanmış olmamız. Virüsün odağının hırsız olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



"HIRSIZLAR YÜZÜNDEN KOVİD OLMAM SEBEBİYLE İŞİMİ YAPAMIYORUM"



Hastalık sürecini anlatan Yılmaz, "Pozitif çıktıktan sonra ilaç tedavimiz başladı. 5 günlük tedavimiz oldu. Bu süreçte sadece kendi canımız için değil ailemizin canı için arkadaşlarımızın canı için de çok endişelendik. İlk bir haftayı ağır geçirdik. Daha bir iki gündür toparlanabiliyoruz. Yeni yeni ayaklanabildik. Hastalığın 10'uncu günündeyiz. Anne ve babamız 60 yaş üzerindeler. Onlar bu durumu daha ağır yaşadı. Hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Henüz atlatabilmiş değiller. Sağlık çalışanlarına en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda 10 gündür mesleğimi icra edemiyorum. Şu anda evime giren hırsızlar yüzünden covid olmam sebebiyle işimi yapamıyorum" dedi.



"BİZİM MADDİ KAYBIMIZ BİR SENELİK MAAŞIMIZLA EŞDEĞER"



Evden çalınanlar hakkında konuşan Yılmaz, "Elektronik cihazlarımız, bilgisayarımız, oyun konsolumuz, dizüstü bilgisayarımız çalındı. Yeni evli olduğumuz için bunların hepsi yeniydi. Aralarında taksitini ödediğimiz ürünler var. Onların haricinde takılarım ve iki paket kolonyamız çalındı. Aynı zamanda evcil hayvanımıza zarar vermişler. Bir hafta kadar da kendisi bir travma yaşadı. Hala kapı çaldığında saklanacak delik arıyor. Ben ve eşim maaşla çalışıyorum. Bizim maddi kaybımız bir senelik maaşımızla eş değer. Manevi kaygılarımız da var. Hemşire olarak pandeminin ilk döneminden beri kendimi bu hastalığa karşı koruyabilmiştim. Bu sebeple bize bunu yaşatanların yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.