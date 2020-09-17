Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi

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Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi

SON DAKİKA HABERİ... Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle polis eşliğinde savcılığa getirilen , sorgu işlemleri ardından Yaralama’ ve ‘Silahla tehdit’ suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Şüpheli hakimlik sorgusu ardından tutuklanarak Maltepe cezaevine konuldu. Sezai, mahkemedeki sorgusunda, “Yaptığım hayvanlıktı, kendime yakıştıramıyorum. Keşke olaylar buraya gelmeseydi, çok pişmanım. Ancak o an yaşadığım şey bir öfke patlaması gibiydi” dedi.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 18.9.2020 00:47 Son Güncelleme: 18.9.2020 00:47 ABONE OL
Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Tuzla'da 4 villalık bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Şarkıcı Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında tartışma çıkmıştı. Bu tartışma sonucu Halil Sezai, yaşlı adamı tekme tokat dövmüş, bu anlara ilişkin görüntüler gündem olmuştu.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

'ye tepkiler yükselirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halil Sezai'nin 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığının İhlali' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere kolluk kuvvetlerine ek talimat verildiği öğrenilmişti.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Ardından gözaltına alınan , ifadesi ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan 'yi ifadeye çağırmıştı.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen , "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

İşlemleri ardından Sezai'nin 'Yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği öğrenildi. Şüpheli buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

SÜREÇ

Tuzla'da bir sitede 2 villayı film çekimi için kiralayan Paracıkoğlu ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç (66) arasında 15 Eylül'de tartışma çıkmıştı.

Yaşanan tartışma sırasında darbedildiğini belirten Meriç, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Paracıkoğlu'nu Kadıköy'deki evinde gözaltına almıştı.

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Paracıkoğlu, serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Paracıkoğlu'nun mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

Son dakika! Halil Sezai tutuklandı! | Video

Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirmişti.

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Son dakika: Yaşlı adamı darp etmişti... Halil Sezai tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
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