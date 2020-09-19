Emrah Serbes’e tazminat şoku

İzmirAydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar ve senarist Emrah Serbes'in, davacı Ahmet Mert Özçelik'e annesi, babası ve kardeşinin vefatına neden olduğu gerekçesiyle toplam 1 milyon 400 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de, Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında, Ayhan Özçelik (59) idaresindeki otomobile arkadan çarpmıştı. Kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilen Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. Torbalı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Davacı Ahmet Mert Özçelik'in avukatı davanın kabulüne, davalı Serbes'in avukatı ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Hakim davanın kısmen kabulüne, Serbes'in Özçelik'e annesinin vefatı için 550 bin lira, babasının vefatı için 550 bin lira, kardeşinin vefatı için ise 300 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 400 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.