Kucağında çocukla yaptıkları bu kadarına da pes dedirtti! Güvenlik kamerası görüntülerini izleyenler şoke oldu

"MECBUREN GİRİŞE YAZI ASTIM"

Yaşanan hırsızlık olayının ardından dükkân sahibi Mehmet Dinç dükkânın girişine yazı astı. Dinç, "Bu yazı daha önce burada yoktu. Bu olaydan sonra baktım ki insanlar kameraları fark etmiyor. Bari hiç değilse rezil olmasınlar diye böyle bir yazı asmak durumunda kaldım. Yoksa daha önce yoktu bu olaydan sonra bu yazıyı astım" ifadelerini kullandı.

BAŞKA DÜKKANLARDA DA DENEMİŞ

2 çocuk annesi genç kadın, kırtasiye dükkanına uğramadan önce hemen bitişiğindeki giyim mağazasının kameralarında da görüntülendi. Mağaza sahibi Mehmet Yılmaz, "Biz de yan taraftaydık. Bizim diğer dükkanımız da var. Orayla ilgilenirken yandaki komşu bizi çağırdı. O sırada kadın içeride oyalanıyor. Elemanımız son dakika geliyor. Belki gelmese o an çantaya onu da atabilirdi. Sonra oradan çıkıp buraya geliyor işte. Burada hırsızlık yaptığını görünce ben de kamera kayıtlarımı inceledim. Baktık ki bizim de ürünlerimize bakmış. Belki elemanımız gelmemiş olsa bizden de bir şeyler çalabilirdi" diye konuştu.