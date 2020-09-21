Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silivri’de dehşet saçmıştı! Eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

Silivri’de dehşet saçmıştı! Eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

’de, bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulunmuş saldırı sonucunda ağır yaralanan genç kadın hastanede tedavş altına alınırken, başına isabet eden mermi ile yaralanan M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Gelen son dakika bilgisine göre Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan şüpheli Metehan Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 21.9.2020 22:38 ABONE OL
Silivri’de dehşet saçmıştı! Eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

İstanbul Silivri'de, bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi.

ESKİ EŞ DEHŞET SAÇTI
Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının Çam Sapura Hastanesinde tedavisi devam ederken, başına mermi isabet eden M.K., kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI
Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Karakolda alınan ifadesinin ardından Silivri adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vicdansızlığın bu kadarı! Küçük kıza para karşılığı böyle zulüm ettiler

ARKADAŞINA GÖNDER
Silivri’de dehşet saçmıştı! Eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA