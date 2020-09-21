Silivri’de dehşet saçmıştı! Eşini ağır yaralayıp arkadaşını öldüren koca tutuklandı

İstanbul Silivri'de, bir kişi boşanma aşamasındaki eşine ve yanındaki erkek şahsa yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olay, geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında Silivri Yeni Mahalle'de meydana geldi.

ESKİ EŞ DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgiye göre, Metehan Ç. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Ç. ile yanında bulunan M.K. isimli bir erkek şahsa yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda genç kadın vücuduna isabet eden kurşunlarla, yanında bulunan M.K. ise başına isabet eden mermi ile ağır şekilde yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kadının Çam Sapura Hastanesinde tedavisi devam ederken, başına mermi isabet eden M.K., kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan ve bir süre önce mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı verilen kocanın ise bir süre sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Karakolda alınan ifadesinin ardından Silivri adliyesine sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.