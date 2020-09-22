İzafiyet teorisi görelilik kuramı nedir? İzafiyet ne demek?

İzafiyet teorisi, zaman, mekân ve hareket olaylarının birbirinden bağımsız olmadıklarını, aksine bunların birbirine bağlı izafi bir bütün olduğunu iddia eder. Cisim zamanla, zaman cisimle, mekân hareketle, hareket mekânla yani hepsi birbiriyle bağlantı olduğunu açıklar. Bunlardan hiç biri bağımsız hareket edemediklerini Albert Einstein izafiyet teorisinde dile getirir. İzafiyet teorisi basitçe tanımı bu şekilde diyebiliriz. İzafiyet teorisi nedir? Sorusunun işte detaylı yanıtı…

İZAFİYET TEORİSİ NEDİR?

İzafiyet Teorisi diğer adıyla Özel Görelilik Kuramı olan bu fizik kuramı Albert Einstein tarafından 1905 yılında Annalen der Physik dergisinde yayınlanan bir makale ile açıklanır. İzafiyet Teorisi, varlığın fiziki olayları izafidir. Zaman, mekan ve hareket birbirinden bağımsız olmayan tam tersine birbirine bağlı izafi olaylardır. İzafiyet teorisi basitçe tanımı bu şekilde yapabiliriz. İzafiyet teorisi fikir babası Albert Einstein'dır.

İZAFİYET NE DEMEK?

İzafiyet Türk Dil Kurumuna göre görelik, görecelik anlamına gelmektedir. İzafiyet, herhangi bir durum ile bağlantılı ya da bağlılık şeklinde de tanımlanır. Başka bir cisme bağlı olarak sürüklenen anlamına da gelmektedir.

İZAFİYET TEORİSİ GÖRELiLİK KURAMI

Einstein İzafiyet teorisi Galileo'nun Görelilik Prensibi ile birleşmektedir. Doğrusal ve değişmeyen hareketin durumu ne olursa olsun tüm gözlemleyen kişiler ışığın hızını her zaman aynı büyüklükte ölçeceği önermesini savunur. Bu gözlem aslında sezgisel olarak değil, deneysel olarak birçok sonuca varılmasını sağladı. Özel görelik teorimi ayrıca uzaklığın ve zamanın gözlemciye bağlı olarak değişebileceğini ifade etmektedir. Bu teori madde ile enerjinin E=mc² formülü ile bağlı olduğunu gösterir. Tüm ışık hızlarının ışık hızına oranla çok küçük olduğunu uygulama ve Newton mekaniği ile aynı sonuca varıldığı anlaşılır. Bu teoremin özel ifade ile anılması görelik ilkesinin yalnızca eylemsiz gözlem çerçevesinde uygulanış şekli olması yüzündendir. Einstein bu teoriyi geliştirerek Genel Görelilik teorisini ortaya çıkarmıştır. Burada Özel Görelilik yer çekimi kuvvetini hesaba katmayarak ivmeli gözlemcilerin durumunu inceler.

Kendi zamanında inanılması pek güç olsa da şu öngörülerde bulunulmuştur:

Cisimler hızlandıkça zaman cisim için daha yavaş akmaya başlayacaktır, ışık hızına ulaşıldığında zaman durmalıdır.

Cisimler hızlandıkça kütlelerinin bir kısmı kinetik enerjiye dönüşür, durağan kütleye sahip cisimler hiçbir zaman ışık hızına erişemeyeceklerdir.

Cisimler hızlandıkça hareket doğrultusundaki boyları kısalmaya uğrayacaktır.

Hiçbir cisim ışık hızından hızlı gidemez.

Özel görelik mantık ve sağduyuya aykırı bir evren tanımladığı için bilim insanları yıllardır bunun doğruluğu hakkında araştırmalar yapmışlardır. Bu öngörülerin pek çoğu defalarca denenmiş ve hep doğru çıkmıştır.