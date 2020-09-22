Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek yazıtın önümüzdeki günlerde sergilenmesi bekleniyor.
Türkiye'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, İtalya'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi.
Lidya yazıtı görevliler tarafından uçaktan büyük bir titizlikle indirildi. İstanbul Havalimanı'nda kargo bölümüne alınan Lidya yazıtı yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek.
Yazıtın önümüzdeki günlerde sergileneceği öğrenildi.
MANİSA'DAKİ AKSYROS TAPINAĞI'NDAN ÇALINMIŞTI
Bir anne ve babanın, 2 oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu olarak hazırlattıkları söz konusu kefaret yazıtı, İtalyan jandarmasının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele biriminin 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yaptığı baskında ele geçirildi.
İtalyan makamları, yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumu Türk yetkililere bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucunda, 1800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan bir şekilde kaçırıldığı tespit edildi.