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Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden 'de

'den kaçırılan ve 1997'de 'da bir polis baskını sırasında ele geçirilen Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı (tapınak steli), uzun hukuki sürecinin ardından bu gece Türkiye'ye getirildi.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 23:55 Son Güncelleme: 22.9.2020 23:56 ABONE OL
Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek yazıtın önümüzdeki günlerde sergilenmesi bekleniyor.

Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

'den kaçırılan bir tarihi eser daha ait olduğu topraklara getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 23 yıldır peşinde olduğu Lidya dönemine ait 1800 yıllık kefaret yazıtı, 'dan geri alındıktan sonra Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu gece Roma'dan İstanbul Havalimanı getirildi.

Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Lidya yazıtı görevliler tarafından uçaktan büyük bir titizlikle indirildi. İstanbul Havalimanı'nda kargo bölümüne alınan Lidya yazıtı yarın sabah uçakla Ankara'ya gönderilecek.

Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

Yazıtın önümüzdeki günlerde sergileneceği öğrenildi.

Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

MANİSA'DAKİ AKSYROS TAPINAĞI'NDAN ÇALINMIŞTI

Bir anne ve babanın, 2 oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu olarak hazırlattıkları söz konusu kefaret yazıtı, İtalyan jandarmasının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele biriminin 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yaptığı baskında ele geçirildi.

Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

İtalyan makamları, yazıtın Anadolu uygarlığı olan Lidyalılara ait olabileceği şüphesiyle durumu Türk yetkililere bildirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı incelemeler sonucunda, 1800 yıllık yazıtın Manisa'nın Demirci ilçesinde yer alan Saittai Antik Kenti'ndeki Apollon Aksyros Tapınağı'ndan bir şekilde kaçırıldığı tespit edildi.

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Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de
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