Lidya dönemine ait yazıt 23 yıl sonra yeniden Türkiye'de

MANİSA'DAKİ AKSYROS TAPINAĞI'NDAN ÇALINMIŞTI

Bir anne ve babanın, 2 oğlunun yaptığı hırsızlıktan duyduğu üzüntü ve pişmanlığın sonucu olarak hazırlattıkları söz konusu kefaret yazıtı, İtalyan jandarmasının tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele biriminin 1997 yılında bir antika tüccarının iş yerine yaptığı baskında ele geçirildi.