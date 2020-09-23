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indir: uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?

Coronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için uygulaması popülerliğini koruyor. Salgın sürecinde canlı ders takibini yapmak için Google Play'de hem Apple Store üzerinden uygulama indiriliyor. Öğretmenler video konferans yöntemiyle öğrencilerle iletişim kurabiliyor. Hem evden çalışma hem uzaktan eğitimle birlikte zoom gibi video- konferans uygulamasına talep arttı. Peki Zoom indirme nasıl yapılır? uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?

Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:11 ABONE OL
Zoom indir: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?

Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile birlikte uygulamasına geçti. Uzman öğretmenler eşliğinde canlı dersleri takip etmek için programına yoğun ilgi sürüyor. akıllı telefon, tablet, laptop, pc telefonlar gibi araçlar ile video ve sesli konferans, telefon sistemi, sohbet ve web seminerlerini bir arada barındıran uygulamayı indirmeyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Zoom indir: uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?

ZOOM VİDEO KONFERANS UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Zoom uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla telefonlara indirmek mümkün. Haberimizde, zoom indir ile uygulama hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Zoom indir: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?

ZOOM NASIL İNDİRİLİR?

uygulaması hem Google Play'de hem Apple Store'da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.

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ZOOM'DA UZAKTAN ONLİNE EĞİTİM NASIL VERİLİR?

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşığ derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.

Zoom indir: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?

ZOOM NASIL TÜRKÇE YAPILIR?

Öncelikle programını bilgisayarınıza indirin ve kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.

Bilgisayarın sağ alt köşesinde yer alan simgeye tıklayın ve zoom simgesine sağ tıklayın.

Açılan menüden Switch Languages seçeneğini üzerine gelin.

Yandaki menüden dil seçiminizi yapabilirsiniz.

Dili seçtiğiniz zaman Zoom programının dili otomatik olarak değişecektir

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Zoom indir: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?
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