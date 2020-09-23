Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim ile birlikte zoom uygulamasına geçti. Uzman öğretmenler eşliğinde canlı dersleri takip etmek için zoom indir programına yoğun ilgi sürüyor. akıllı telefon, tablet, laptop, pc telefonlar gibi araçlar ile video ve sesli konferans, telefon sistemi, sohbet ve web seminerlerini bir arada barındıran uygulamayı indirmeyenler konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Zoom indir: Zoom video konferans uygulaması nasıl indirilir, Türkçe yapılır?
Zoom uygulamasını Play Store ve App Store aracılığıyla telefonlara indirmek mümkün. Haberimizde, zoom indir ile uygulama hakkında merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
Zoom uygulaması hem Google Play'de hem Apple Store'da bulunabiliyor. İlgili uygulama marketlerinin arama kısmına Zoom yazarak programı indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemek gerekebiliyor.
Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.
Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz.Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşığ derse başlayabiliryosunuz. Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.
Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılılım sağlayabiliyor.
Öncelikle zoom programını bilgisayarınıza indirin ve kullanıcı bilgileriniz ile giriş yapın.
Bilgisayarın sağ alt köşesinde yer alan simgeye tıklayın ve zoom simgesine sağ tıklayın.
Açılan menüden Switch Languages seçeneğini üzerine gelin.
Yandaki menüden dil seçiminizi yapabilirsiniz.
Dili seçtiğiniz zaman Zoom programının dili otomatik olarak değişecektir