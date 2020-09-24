Alacaklı dehşeti

Adana'da 35 yaşındaki Ali Bulunmaz, borcunu ödemediği gerekçesiyle akrabası Bilal Ş.'nin 6 ve 8 yaşındaki çocuklarını kaçırıp, saçlarını keserek plastik kelepçeyle pencere demirine bağladı. Eve gelen Bilal Ş.'yi de yine saçlarını kesip rehin alan Bulunmaz ve arkadaşı tutuklandı. Bilal ve Songül Ş. çifti, iddiaya göre kadının kuzeni Ali Bulunmaz'dan 7 bin 150 lira borç aldı. Bulunmaz bir süre sonra, verdiği parayı yüksek faizle geri isteyince, çift ödeyemedi. Bunun üzerine çiftin Sümer mahallesindeki evlerinin önünde oyun oynayan çocukları Ç.Ş. ve H.Ş.'yi kandırıp evine götüren Ali Bulunmaz, önce saçlarını kesti.Ardından da çocuklardan 6 yaşındaki Ç.Ş.'yi kolundan, 8 yaşındaki ağabeyi H.Ş.'yi de boynundan ve kolundan plastik kelepçeyle evinin pencere demirine kelepçeleyip, cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek anne ve babasına gönderdi. Daha sonra da serbest bıraktı. Parayı yine alamayan Ali Bulunmaz, bu kez eve gelen Bilal Ş.'yi rehin alıp, onun da saçlarını kesti. Eşinin rehin tutulduğunu öğrenen Songül Ş. durumu polise bildirdi. Bunun üzerine eve baskın düzenleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, talihsiz adamı kurtarıp, Ali Bulunmaz (36) ile olaya karışan arkadaşı Erdal Akbulut'u (47) yakaladı. Bilal Ş., eşinin kuzeninden 7 bin 150 lira borç aldığını belirterek, "Borcuma karşılık 13 bin liralık senet imzalamamı istedi. Kabul etmedim. Ardından sonraki günlerde 17 bin liralık ve 27 bin liralık senetler imzalatmak istedi. Bunu da kabul etmedim. Kredi kullanmaya zorladı. Ben bunu da kabul etmedim" dedi. İki zanlı tutuklandı.