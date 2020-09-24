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Umre ziyaretleri 4 ’de başlıyor

Salgın nedeniyle 6 aydır yapılamayan umre ziyaretleri yeniden başlıyor. , ziyaretlerin kademeli başlayacağını duyurdu

Giriş Tarihi: 24.9.2020 ABONE OL
Umre ziyaretleri 4 Ekim’de başlıyor
Suudi Arabistan korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak. Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Kovid- 19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.
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Umre ziyaretleri 4 Ekim’de başlıyor
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