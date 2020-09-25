Fon perde seçimi nasıl olmalı? Fon perde seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Fon perde seçerken odanın dekorunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yüzden fon perde seçiminde kumaş, desenler ve doğru renge uygun fon perdeleri belirlemek gerekir. Ayrıca tülle birlikte olan uyumu da oldukça önemlidir. Tek başına fon perde seçimi ile beklediğiniz dekoru elde edemeyebilirsiniz.

UYUMLU BİR FON PERDE SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Genellikle birçok evde tül ve kalın fon perdeleri bir arada görebilirsiniz. Bu pencere dekoruna hoş bir kenar ekler. Uyumu yakalamak için her zaman aynı paletteki hafif, pastel bir sırt ile eşleştirebilirsiniz. Elde ettiğiniz kombinasyon salonunuzda mükemmel ve zevkli bir uyumu yakalamanızı sağlar. Aynı zamanda bu kombinasyonun işlevlerinden de rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Gündüz şeffaf tülleri kullanırken gece de kalın perdeleri çekerek dış cepheden evinizin görünmesini engelleyebilirsiniz. Evinize uygun bir fon perde seçimi için şu adımları takip edebilirsiniz: