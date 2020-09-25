Fon perde seçimi nasıl olmalı? Fon perde seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Fon perde seçerken odanın dekorunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu yüzden fon perde seçiminde kumaş, desenler ve doğru renge uygun fon perdeleri belirlemek gerekir. Ayrıca tülle birlikte olan uyumu da oldukça önemlidir. Tek başına fon perde seçimi ile beklediğiniz dekoru elde edemeyebilirsiniz.
UYUMLU BİR FON PERDE SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Genellikle birçok evde tül ve kalın fon perdeleri bir arada görebilirsiniz. Bu pencere dekoruna hoş bir kenar ekler. Uyumu yakalamak için her zaman aynı paletteki hafif, pastel bir sırt ile eşleştirebilirsiniz. Elde ettiğiniz kombinasyon salonunuzda mükemmel ve zevkli bir uyumu yakalamanızı sağlar. Aynı zamanda bu kombinasyonun işlevlerinden de rahat bir şekilde yararlanabilirsiniz. Gündüz şeffaf tülleri kullanırken gece de kalın perdeleri çekerek dış cepheden evinizin görünmesini engelleyebilirsiniz. Evinize uygun bir fon perde seçimi için şu adımları takip edebilirsiniz:
- Fon perde seçiminde genellikle tül rengi beyaz olarak belirlenir. Beyaz renk birçok fon perde ile eşleşebilir.
- Yalnızca salonunuz değil evinizin her bölümünde fon perde kullanabilirsiniz. Seçim yaparken ise mobilyalarınızın rengini ve desenini göz önünde bulundurmanız gerekir.
- Perde rengi seçiminde, evinizin duvar rengine uyumlu olmasına dikkat etmenizde fayda vardır. Bu sayede perdelerinizin rengini ortaya çıkarabilirsiniz. Açık renkli duvarlarda birçok farklı tonda perdeleri kullanmanız mümkün.
- Koltuklarınız pastel rengi ise çoğu renk ile uyumu yakalayabilirsiniz. Hemen hemen her renkle uyumlu olduklarından salon ve diğer odalarınızın dekorunu da çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Kum beji, krem rengi ve beyazın her tonu mobilyalarınıza yakışır ve bu sayede fon perde seçiminde zorlanmazsınız.
- Fon perde seçimi yaparken farklı renklerde bir perde tercih ettiyseniz ancak koltuklarınızın renginde bir difüzyon bulunmuyorsa perde renginize uygun kırlentlerle fon perde ve koltuk uyumunu yakalayabilirsiniz. Perdeniz desenli ise aynı desendeki kumaşlarla kırlent diktirerek mükemmel bir uyum yakalayabilirsiniz.