Son dakika! Tramvay ve ile otobüs çarpıştı! Seferler yapılamıyor

Son dakika... Fatih Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.



Son dakika haberi: İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı | Video

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı | Video

Ayrıntılar geliyor...

Suriye istihbaratı kimlik kartı vermişti! Reyhanlı katliamcısı o şekilde yakalanmış

Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı