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Son dakika! Tramvay ve ile otobüs çarpıştı! Seferler yapılamıyor

Son dakika haberi: 'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Laleli'de tramvay ile bir otobüs çarpıştı. Yaşanan nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor. İş yerlerine gitmek için yola çıkan yolcular inerek tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:07 Son Güncelleme: 25.9.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika! Tramvay ve ile otobüs çarpıştı! Seferler yapılamıyor

Son dakika... Fatih Laleli'de tramvay ile tur otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümek zorunda kaldı.

Son dakika haberi: İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı | Video

Son dakika haberi: İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı | Video

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Beyazıt ve Bağcılar-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da tramvay ile otobüs çarpıştı | Video

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika! Tramvay ve ile otobüs çarpıştı! Seferler yapılamıyor
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