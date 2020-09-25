YÖK tez tarama sorgulama: YÖK tez tarama merkezi ile sorgulama nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu yani YÖK tarafından kurulan TEZ Merkezi diğer adıyla Ulusal Tez Merkezi makaleler, ödevler ve sunumlar için en önemli veri kaynağıdır. İnternet üzerinde hizmet veren TEZ Merkezi sayesinde internet olan her yerde tezlere ulaşabilirsiniz. Üyelik ya da herhangi bir ücret ödemeden bu dev arşivden yararlanabilirsiniz. YÖK tez tarama merkezi ile sorgulama nasıl yapılır? Sorusunu yanıtlayacağız. YÖK tez tarama üyelik hakkında detaylara değinelim…

YÖK TEZ TARAMA MERKEZİ

Üniversite okuyan, bitirmeye hazırlanan, ödev yapmak isteyen, sunum hazırlayanlar ve birçok kişinin ihtiyacını karşılayabileceği en önemli veri tabanlarından biri YÖK tez tarama sayfası diyebiliriz. Bu sayfa internet üzerinden hizmet vererek internetin olduğu her yerden tez ihtiyacını karşılayabiliyor. Ulusal Tez Merkezi sayfası üzerinden arama yapabilirsiniz. Tez adı, izin durumu, tez türü gibi filtreleme de yapabilmeniz mümkün. 2006 yılı öncesi tezlere erişebilmeniz de mümkün ama erişime kapalı olanların yazarları "Tez Yayımlama İzin Belgesi"ni doldurarak tezlerini tam metin erişime açabilirsiniz. Tez Merkezi veri tabanında yayınlanma izni olmayan tezlerde bulunmaktadır. Sadece basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilmeniz izin verilmektedir.

YÖK TEZ TARAMA ÜYELİK

YÖK tez tarama sayfasına giriş sadece e-Devlet ile yapılmaktadır. Bunun dışında herhangi bir üyelik gerektirmemektedir. Araştırma yapmak ve tezlere tam metin erişim için üye girişi zorunlu olmadığını söyleyelim. Ayrıca tez indirmek içinde ücret talep edilmemektedir. Sadece Tez veri giriş formu doldurmak için üye girişi yapmak gerekli olduğunu söyleyelim.

YÖK TEZ TARAMA SORGULAMA

YÖK tez tarama sorgulama işlemi için yapmanız gereken şunlardır:

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasına gidiniz.

"Tarama terimi giriniz" alanında istediğiniz tezle ilgili anahtar kelime yazabilirsiniz.

Tez adı, yazar, danışman, konu, dizin, özeti gibi filtreleme yapabilirsiniz.

Tezin izinli ya da izinsiz durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz.

Yüksek Lisans, doktora, Tıpta uzmanlık, Sanatta yeterlilik, Diş hekimliği uzmanlığı, Tıpta yan dal uzmanlık gibi filtreleme seçenekleri vardır.

TEZ İLETİŞİM

Tezlerle ilgili sorun, öneri ve şikâyet durumunda aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Adres Yükseköğretim Kurulu Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi / 06539 Bilkent - Ankara

Okuyucu Hizmetleri Telefon: 0 312 298 73 81/ Faks: 0 312 298 74 53

E-posta: dokuman@yok.gov.tr