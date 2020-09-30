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Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA! Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SON DAKİKA! açıklandı mı? ile 30 Eylül BURADA!

(MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yenilenerek bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla 30 Eylül canlı çekilişle belli olacak. Bugün () yapıalcak canlı çekilişle haftalardır devreden büyük ikramiyeyi günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek kazanmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden bilet satın alan şans oyunu severler 30 Eylül ? sorusuna heyecanla yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango İdaresi ile ekranını bu başlık altında bulabilir ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulaması yapabilirsiniz. İşte MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları…

Giriş Tarihi: 30.9.2020 21:04 Son Güncelleme: 30.9.2020 21:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Sisal Şans ile (MPİ) arasında yapılan ortaklıkla beraber baştan sona yenilenen ve büyük ikramiye miktarında hatırı sayılır oranda artış yapılan bugün () Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bünyesinde yer alan MP TV canlı yayınıyla belli olacak. MP TV canlı çekilişiyle belli olacak günün şanslı numaralarını doğru tahmin etmek çılgın büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şans oyunu severler ? sorusuyla yoğun araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto 30 Eylül çekiliş sonuçları ekranını bu başlık altında bulabilir, günün şanslı numaralarıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA)

MPİ 30 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm detaylar şöyle;

SON DAKİKA! Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SON DAKİKA! Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
SON DAKİKA! Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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SON DAKİKA! Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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