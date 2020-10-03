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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

sonuçları açıklandı mı? İdaresi ile BURADA!

İdaresi’nin (MPİ) ile olan ortaklığıyla baştan sona yenilenerek , MP TV canlı yayını ile 3 Ekim sonuçları canlı çekilişle belirlenecek. 3 Ekim 2020 Cumartesi (bugün) gerçekleştirilecek canlı çekilişle birlikte haftalardır devrederek 66 Milyon TL’ye ulaşan büyük ikramiyeyi, şanslı numaraları doğru tahmin ederek kazanmak isteyen ve Milli Piyango Online’dan bilet edinen şans oyunu severler 3 Ekim açıklandı mı? şeklindeki soruyla araştırmalarına merakla devam ediyor. ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı detaylarını burada bulabilir, kazandıran numaralarla biletinizle büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz. İşte MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 3.10.2020 20:44 Son Güncelleme: 3.10.2020 20:44 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalardır devrederek büyük ikramiye tutarı 66 Milyon Türk Lirasını aşan sonuçları bugün (3 Ekim 2020 Cumartesi) İdaresi (MPİ) MP TV üzerinden yapılacak canlı çekiliş yayınıyla belli olacak. sonuçlarıyla belirlenecek günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek çılgın miktardaki büyük ikramiyeyi kazanmak amacıyla bilet alan şans oyunu severler 3 Ekim açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. ile Çılgın Sayısal Loto 3 Ekim çekiliş sonuçları ekranını bu başlık altında bulabilir, günün şanslı numaralarıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 EKİM 2020 CUMARTESİ)

MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm son dakika detayları şöyle;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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