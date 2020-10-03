Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalardır devrederek büyük ikramiye tutarı 66 Milyon Türk Lirasını aşan Sayısal Loto sonuçları bugün (3 Ekim 2020 Cumartesi) Milli Piyango İdaresi (MPİ) MP TV üzerinden yapılacak canlı çekiliş yayınıyla belli olacak. MP TV canlı çekiliş sonuçlarıyla belirlenecek günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek çılgın miktardaki büyük ikramiyeyi kazanmak amacıyla bilet alan şans oyunu severler 3 Ekim Sayısal loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi ile Çılgın Sayısal Loto 3 Ekim çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını bu başlık altında bulabilir, günün şanslı numaralarıyla biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (3 EKİM 2020 CUMARTESİ)

MPİ 3 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) hızlı bilet sorgulama ekranı ile diğer tüm son dakika detayları şöyle;